Республика Коми примет Всероссийский фестиваль воздухоплавания

Всероссийский фестиваль воздухоплавания «Живой воздух» пройдет с 17 по 19 июля в селе Ыб Республики Коми, сообщили в министерстве туризма региона. Мероприятие состоится на территории Финно-угорского этнопарка по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».
«Мы очень надеемся, что погода нас не подведет и отмен полетов будет меньше, чем в прошлом году. Летная программа зависит не только от дождя и порывов ветра, но и от температуры воздуха. Пилотам нужно поймать идеальный момент, чтобы все получилось и полет прошел безопасно», — рассказала исполняющая обязанности директора Финно-угорского этнопарка Ольга Останкова.
Посетителей ждут утренние и вечерние полеты аэростатов. Пока одни гости будут следить за воздушными стартами, другие смогут провести время на площадках фестиваля. Для них подготовят программу в традиционных тематических направлениях «Живая вода», «Живой огонь» и «Живая земля». Воздушные представления дополнят мастер-классы для детей и взрослых, анимационные программы, детские игровые зоны, ярмарка мастеров, фуд-корты и этнические локации.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.