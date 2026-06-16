Республика Коми примет Всероссийский фестиваль воздухоплавания

«Мы очень надеемся, что погода нас не подведет и отмен полетов будет меньше, чем в прошлом году. Летная программа зависит не только от дождя и порывов ветра, но и от температуры воздуха. Пилотам нужно поймать идеальный момент, чтобы все получилось и полет прошел безопасно», — рассказала исполняющая обязанности директора Финно-угорского этнопарка Ольга Останкова.