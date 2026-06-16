Калининградская область с 2028 года перестанет получать федеральные дотации — минфин

Крупнейший трансферт из Москвы направили в дорожный фонд — 12,8 млрд рублей. Около 10 млрд из этой суммы пошли на строительство и реконструкцию Северного обхода и разводного моста в Калининграде, ещё 1,8 млрд — на капремонт региональных трасс.