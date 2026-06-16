МО РФ: Фрегат выпустил сигнальные ракеты из-за яхты под флагом Великобритании

В проливе Ла-Манш экипаж фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил яхту Bright Future под флагом Великобритании, которая следовала опасным курсом на сближение. После нескольких попыток связаться с экипажем судна фрегат выпустил сигнальные ракеты. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Несмотря на выпуск ракет, британская яхта продолжила сближаться с фрегатом, и после сокращения дистанции до 150 метров командир «Адмирала Григоровича» произвел упредительную стрельбу. В результате яхта под флагом Британии изменила курс.
Экипаж «Адмирала Григоровича» принял все необходимые меры для предотвращения инцидента с яхтой, передает ТАСС.
Ранее представитель Министерства бороны Великобритании сообщил, что ведомство расследует информацию о произошедшем. По его словам, в результате случившегося никто не пострадал, яхта также не получила повреждений.
14 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер приказал войскам страны перехватить нефтяной танкер, якобы связанный с Россией, при попытке пройти через пролив Ла-Манш. Глава британского правительства поблагодарил военных и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в операции.