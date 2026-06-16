МО РФ: Фрегат выпустил сигнальные ракеты из-за яхты под флагом Великобритании

В проливе Ла-Манш экипаж фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил яхту Bright Future под флагом Великобритании, которая следовала опасным курсом на сближение. После нескольких попыток связаться с экипажем судна фрегат выпустил сигнальные ракеты. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.