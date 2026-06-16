Волгоград получил первый транш в 2026 году на расселение аварийного жилья

По информации волгоградского облстроя, деньги планируется направить на расселение тех домов, которые должны быть освобождены в 2026—2027 годах в городе-герое, а также Волжском, Камышине, Суровикино, Средней Ахтубе, Палласовке и Городище. Большая часть средств уйдет на закупку новых квартир для жильцов аварийных домов, а остальные деньги предназначены на финансовые компенсации за ветхое жилье.