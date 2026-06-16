Волгоград получил первый транш в 2026 году на расселение аварийного жилья

Первый транш в размере 590 миллионов рублей поступил в Волгоградскую область. Эти деньги предназначены для переселения жильцов аварийных домов в новые квартиры, отмечают сотрудники администрации региона.
По информации волгоградского облстроя, деньги планируется направить на расселение тех домов, которые должны быть освобождены в 2026—2027 годах в городе-герое, а также Волжском, Камышине, Суровикино, Средней Ахтубе, Палласовке и Городище. Большая часть средств уйдет на закупку новых квартир для жильцов аварийных домов, а остальные деньги предназначены на финансовые компенсации за ветхое жилье.
В общей сложности Федеральный Фонд развития территорий на 2026 год добрил Волгоградской области заявку на 845 миллионов рублей для расселения ветхого жилья.
Аварийные здания, чьи жильцы получили новые квадратные метры, в регионе также постепенно исчезают. Так, в мае был выбран подрядчик для сноса дома № 3 по улице Марийской, жильцы которого давно справили новоселье.