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Волгоград получил первый транш в 2026 году на расселение аварийного жилья

590 миллионов рублей пойдут на закупку нового жилья в разных уголках региона и компенсации на покупку квартир.

Первый транш в размере 590 миллионов рублей поступил в Волгоградскую область. Эти деньги предназначены для переселения жильцов аварийных домов в новые квартиры, отмечают сотрудники администрации региона.

По информации волгоградского облстроя, деньги планируется направить на расселение тех домов, которые должны быть освобождены в 2026—2027 годах в городе-герое, а также Волжском, Камышине, Суровикино, Средней Ахтубе, Палласовке и Городище. Большая часть средств уйдет на закупку новых квартир для жильцов аварийных домов, а остальные деньги предназначены на финансовые компенсации за ветхое жилье.

В общей сложности Федеральный Фонд развития территорий на 2026 год добрил Волгоградской области заявку на 845 миллионов рублей для расселения ветхого жилья.

Аварийные здания, чьи жильцы получили новые квадратные метры, в регионе также постепенно исчезают. Так, в мае был выбран подрядчик для сноса дома № 3 по улице Марийской, жильцы которого давно справили новоселье.