Эксперт Осипов предупредил водителей о риске гидроудара при езде в сильный дождь

Гидравлический удар является одной из самых опасных для автомобилистов ситуаций, которые могут возникнуть во время ливней. Об этом предупредил автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов.
По его словам, он возникает, когда жидкость проникает в мотор через воздухозаборные каналы, которые у многих машин находятся в зоне переднего бампера.
— И если мотор хлебнет воды, то вы получите гидроудар и дорогостоящий ремонт силового агрегата, — пояснил специалист.
Осипов рекомендовал не пытаться преодолевать глубокие лужи, чтобы избежать соответствующей проблемы. Эксперт отметил, что безопасная глубина определяется дорожным просветом и обычно не превышает 12−14 сантиметров, пишет 360.ru.
Аллерголог-иммунолог Елена Москаева ранее рассказала, что в автомобильных кондиционерах могут накапливаться вещества, которые способны вызывать аллергию: микроскопические частицы плесневых грибов и пылевых клещей, а также пыльцы растений. Опасность заключается в том, что все эти вещества поднимаются в воздух, когда кондиционер включают.