Эксперт Осипов предупредил водителей о риске гидроудара при езде в сильный дождь

Аллерголог-иммунолог Елена Москаева ранее рассказала, что в автомобильных кондиционерах могут накапливаться вещества, которые способны вызывать аллергию: микроскопические частицы плесневых грибов и пылевых клещей, а также пыльцы растений. Опасность заключается в том, что все эти вещества поднимаются в воздух, когда кондиционер включают.