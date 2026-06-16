В Кушве Свердловской области открыли обновленную поликлинику

Поликлинику № 3 Центральной районной больницы Кушвы Свердловской области открыли после капремонта, сообщили в департаменте информационной политики региона. Работы прошли при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Учреждение располагается в двухэтажном здании с цокольным этажом, построенном в 1950 году. Его площадь составляет около 1,4 тысячи квадратных метров. К поликлинике прикреплены более 16,6 тысячи человек, а вместимость позволяет принимать до 140 посетителей в смену.
Строители обновили кровлю и фасад здания, заменили окна и двери, а также смонтировали современные системы пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения и телефонии. Помимо этого, были полностью обновлены инженерные коммуникации: системы вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации. Внутри здания выполнили перепланировку и отделку помещений в соответствии с актуальными требованиями. Особое внимание уделили созданию доступной среды для маломобильных посетителей — установили пандусы и поручни.
Также поликлиника получила новое медицинское оборудование, удобную мебель и оргтехнику. Для пациентов установили электронное табло с расписанием приема врачей и продумали навигационную систему, которая помогает легче ориентироваться в здании.
Улучшились и условия работы сотрудников. Для медиков организовали удобную зону отдыха, а также закупили единую униформу в соответствии с брендбуком Свердловской области.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.