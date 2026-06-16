Названы самые нецелесообразные способы досрочного погашения ипотеки

Ранее, экономист Анастасия Горелкина выразила мнение, что снижение ключевой ставки до 12% и ниже к концу года может заметно оживить рынок недвижимости в России. А при снижении ставки ЦБ до 10—11% интерес к покупке недвижимости может усилиться еще заметнее, пишет Rt.