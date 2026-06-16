12 новых площадок ГТО установят в Ростовской области до сентября

До 1 сентября 2026 года в Ростовской области установят 12 новых площадок ГТО. Они появятся в Ростове-на-Дону, Батайске, Волгодонске, Гукове, Звереве, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, а также в Аксайском, Каменском и Мясниковском районах. Об этом говорится на сайте донского правительства.