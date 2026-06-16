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Две иномарки столкнулись под Гусевом, пассажирка «Опеля» травмирована и госпитализирована

В Гусевском районе Калининградской области днём 16 июня столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла около 14:37 на 116-м километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой». По предварительным данным, в ДТП участвовали «Рено» и «Опель».В результате столкновения пострадала пассажирка автомобиля «Опель». Женщина получила…

Источник: Янтарный край

В Гусевском районе Калининградской области днём 16 июня столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла около 14:37 на 116-м километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой». По предварительным данным, в ДТП участвовали «Рено» и «Опель».

В результате столкновения пострадала пассажирка автомобиля «Опель». Женщина получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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