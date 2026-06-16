Дмитрий Чернышенко назвал «Артек» настоящим флагманом системы образования

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил Международный детский центр «Артек» с 101-летием, а также поблагодарил его коллектив за ответственную работу и создание выдающихся условий для отдыха, обучения и воспитания подрастающего поколения, сообщается на сайте кабмина.
«Наш Президент Владимир Владимирович Путин отмечает, что первый в отечественной истории лагерь для отдыха и оздоровления школьников “Артек” был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы. Действительно, сегодня это не просто детский центр, а настоящий флагман системы образования. Каждую летнюю смену он принимает более 3,5 тысячи детей. “Артек” объединяет не только ребят со всей России: только за последние 12 лет в нем побывали 15 тысяч детей из 110 зарубежных стран. Каждый ребенок здесь находит верных друзей и раскрывает свои таланты. Это соответствует цели национального проекта “Молодёжь и дети”», — заявил вице-премьер.
Дмитрий Чернышенко отметил, что при поддержке правительства развивается инфраструктура центра. С 2014 года реконструировано почти 300 тыс. кв. м различных пространств для учебы и отдыха. Он добавил, что сейчас в России идет летняя детская оздоровительная кампания. В праздничной программе «Артека» участвуют более 3,5 тыс. детей из разных регионов России и 13 зарубежных государств. В нее включены торжественные линейки, проводятся творческие и образовательные мастер-классы, спортивные турниры, мастерские, а также станции по астрономии, авиамоделированию, автоделу, графике и актерскому мастерству.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.