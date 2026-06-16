Дмитрий Чернышенко назвал «Артек» настоящим флагманом системы образования

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин отмечает, что первый в отечественной истории лагерь для отдыха и оздоровления школьников “Артек” был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы. Действительно, сегодня это не просто детский центр, а настоящий флагман системы образования. Каждую летнюю смену он принимает более 3,5 тысячи детей. “Артек” объединяет не только ребят со всей России: только за последние 12 лет в нем побывали 15 тысяч детей из 110 зарубежных стран. Каждый ребенок здесь находит верных друзей и раскрывает свои таланты. Это соответствует цели национального проекта “Молодёжь и дети”», — заявил вице-премьер.