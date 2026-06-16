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Минобороны раскрыло подробности инцидента с британской яхтой в Ла-Манше

Минобороны РФ прокомментировало происшествие с фрегатом «Адмирал Григорович» и яхтой «Bright Future». По данным ведомства, российский корабль открыл предупредительный огонь после того, как британское судно опасно сблизилось с фрегатом и не отвечало на запросы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Карпушкин/ТАСС

В Министерстве обороны Российской Федерации прокомментировали инцидент в проливе Ла-Манш, где российский фрегат «Адмирал Григорович» был вынужден открыть предупредительную стрельбу в сторону британского судна.

Согласно сообщению ведомства, 16 июня в 12:45 экипаж фрегата обнаружил парусную яхту «Bright Future» под флагом Великобритании, которая двигалась по направлению к военному кораблю.

«Экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно по международному радиоканалу. Никаких изменений курса или ответа на запросы не последовало», — сообщили в Минобороны.

Российские моряки пытались привлечь внимание яхтсменов с помощью сигнальных ракет и звуковых сигналов, однако судно продолжило сближение. Когда расстояние сократилось до 150 метров, командир фрегата отдал приказ открыть предупредительную стрельбу по курсу яхты из стрелкового вооружения. После этого судно изменило курс и отошло на безопасное расстояние.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что экипаж российского корабля действовал в строгом соответствии с международными правилами предупреждения столкновений судов в море.

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