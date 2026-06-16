Минобороны раскрыло подробности инцидента с британской яхтой в Ла-Манше

Российские моряки пытались привлечь внимание яхтсменов с помощью сигнальных ракет и звуковых сигналов, однако судно продолжило сближение. Когда расстояние сократилось до 150 метров, командир фрегата отдал приказ открыть предупредительную стрельбу по курсу яхты из стрелкового вооружения. После этого судно изменило курс и отошло на безопасное расстояние.