Минобороны раскрыло подробности инцидента с британской яхтой в Ла-Манше

В Министерстве обороны Российской Федерации прокомментировали инцидент в проливе Ла-Манш, где российский фрегат «Адмирал Григорович» был вынужден открыть предупредительную стрельбу в сторону британского судна.
Согласно сообщению ведомства, 16 июня в 12:45 экипаж фрегата обнаружил парусную яхту «Bright Future» под флагом Великобритании, которая двигалась по направлению к военному кораблю.
«Экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно по международному радиоканалу. Никаких изменений курса или ответа на запросы не последовало», — сообщили в Минобороны.
Российские моряки пытались привлечь внимание яхтсменов с помощью сигнальных ракет и звуковых сигналов, однако судно продолжило сближение. Когда расстояние сократилось до 150 метров, командир фрегата отдал приказ открыть предупредительную стрельбу по курсу яхты из стрелкового вооружения. После этого судно изменило курс и отошло на безопасное расстояние.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что экипаж российского корабля действовал в строгом соответствии с международными правилами предупреждения столкновений судов в море.