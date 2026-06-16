Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач напомнила, что выходящие к людям лисы могут быть заражены бешенством

Мескина: лисы могут быть заражены бешенством, лучше держаться от них подальше.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. При встрече с лисой лучше держаться подальше, так как животное может быть заражено бешенством, заявила инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского Елена Мескина.

«Никакого контакта с лисицами быть не должно. Сейчас животные стали хитрее, выходят к людям для того, чтобы прокормиться возле них, но нельзя гарантировать, что они не заражены бешенством», — сказала Мескина 360.ru.

По словам врача, опасность несут не только укусы лисы, но и ее слюна — через нее вирус также может передаться человеку. Если контакта избежать не удалось, нужно немедленно промыть место мылом с водой и обратиться в больницу, добавила Мескина.