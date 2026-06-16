Волгоградская спортсменка взяла бронзу на чемпионате Европы по гребле

Представительница Волгоградской области Екатерина Стаценко стала бронзовым призером чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Подобные успехи атлетов способствуют достижению целей и задач госпрограммы «Спорт России», сообщили в комитете физической культуры и спорта региона.
Соревнования прошли с 7 по 15 июня в португальском Монтемор-у-Велью. Участники выступали в одиночных заездах среди мужчин и женщин в двух дисциплинах: гребле на байдарках (KL) и гребле на каноэ (VL). Спортсменов распределили по трем функциональным классам: L1, L2 и L3.
Екатерина Стаценко выступила в классе VL2 среди женщин в заездах на 200 метров. В финале она показала результат 1 минута 04,515 секунды и заняла третье место. Эта бронзовая медаль стала частью общего успеха российской команды: по итогам соревнований наши гребцы завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Благодаря этому сборная заняла первое место в медальном зачете.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.