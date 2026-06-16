Волгоградская спортсменка взяла бронзу на чемпионате Европы по гребле

Екатерина Стаценко выступила в классе VL2 среди женщин в заездах на 200 метров. В финале она показала результат 1 минута 04,515 секунды и заняла третье место. Эта бронзовая медаль стала частью общего успеха российской команды: по итогам соревнований наши гребцы завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Благодаря этому сборная заняла первое место в медальном зачете.