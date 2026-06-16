СМИ: Истребитель МиГ-29 разбился в Хмельницкой области

15 мая во время воздушного боя с украинскими боевиками российские войска сбили вражеский самолет F-16 над Сумской областью. Около 11:00 жители города Кролевца услышали сильный взрыв, а незадолго до этого самолет ВСУ с подвешенными ракетами, которые можно было увидеть с земли, пролетел над городом в сторону востока.