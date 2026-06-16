В Хмельницкой области разбился истребитель МиГ-29, в результате чего в регионе произошел мощный взрыв. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили украинские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.
— Военный самолет разбился в Хмельницкой области, — говорится в публикации.
Хмельницкая область расположена на западе Украины, там находится аэродром Староконстантинов, где дислоцируются истребители F-16, передает РИА Новости.
15 мая во время воздушного боя с украинскими боевиками российские войска сбили вражеский самолет F-16 над Сумской областью. Около 11:00 жители города Кролевца услышали сильный взрыв, а незадолго до этого самолет ВСУ с подвешенными ракетами, которые можно было увидеть с земли, пролетел над городом в сторону востока.
12 мая стало известно, что российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который передали украинской армии. Его уничтожили над восточной частью Украины с помощью дальнобойной ракеты класса «воздух — воздух» Р-37М.