Глеб Никитин наградил 58 лучших работников Нижегородской области

В Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград. Их получили из рук губернатора Глеба Никитина 58 жителей области, которые добились высоких результатов в своей профессии, проявили активную гражданскую позицию и внесли значительный вклад в развитие региона и страны. Об этом глава области сообщил в своем MAX-канале.