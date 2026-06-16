Ростов-на-Дону занял седьмую строчку в рейтинге обеспеченности торговыми площадями

Стоит отметить деловую активность на рынке недвижимости донского региона в предыдущие периоды. Ранее появлялась информация о том, что Ростовская область стала единственным субъектом Южного федерального округа, где в 2025 году был реализован проект торгового центра. Речь идет о микрорайонном торгово-выставочном комплексе «Новая Провинция», чья арендопригодная площадь составляет 6,7 тысячи кв. м. В аналитических отчетах других консалтинговых структур, в частности Nikoliers, город на Дону также фигурировал в топ-10 лучших по обеспеченности торговыми метрами.