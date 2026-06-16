На торт и порешили

Партнер юридической фирмы Lidings Дмитрий Кириллов говорит, что оценить этот спор по существу пока затруднительно из-за отсутствия документов в карточке дела. В то же время можно предположить, что он связан с регионом деятельности компании. «Споры, связанные с тем, что компания ведет деятельность в одном регионе, а зарегистрирована в другом, обычно возникают в рамках борьбы ФНС с так называемой налоговой миграцией. Налоговые органы анализируют такие схемы работы бизнеса и, если усматривают признаки злоупотребления, доначисляют налоги исходя из ставок региона фактического ведения деятельности компании», — рассказал собеседник.