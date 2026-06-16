Волгоградский сквер памяти режиссера Говорухина готовят для скульптур

Ранее сообщалось, что памяти режиссера посвятят бульварную часть проспекта Ленина от Аллеи Героев до улицы Комсомольская. На этой территории установят двухметровую бронзовую скульптуру режиссера, а также киноафиши и скульптуры известных киногероев из популярных фильмов, таких как «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Робинзон Крузо», режиссером которых был Станислав Говорухин.