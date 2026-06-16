Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: РФ закрыла въезд в страну для 103 граждан Канады в ответ на санкции

Российская сторона будет и впредь давать надлежащий ответ на провокационные действия Оттавы, заявили в МИД РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация в ответ на санкции Канады закрывает въезд в страну для 103 канадских граждан. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МИД РФ.

«Закрывается въезд в РФ на постоянной основе для 103 канадских граждан, деятельность которых, прежде всего в парламенте Канады, направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса нашей страны, а также подчинена задаче неправомерной конфискации суверенных российских госактивов», — говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили, что российская сторона будет и впредь давать надлежащий ответ на провокационные действия Оттавы, будь то прямое поощрение киевской хунты к совершению террористических актов или вмешательство во внутренние дела РФ.

Ранее сайт KP.RU писал, что Канада расширила свои санкционные списки в отношении России. В него были включены семь физических и 34 юридических лица.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше