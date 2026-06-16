Жизнь до 180 лет: как чекапы и генетика могут помочь победить старение

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Технологии редактирования генома, диагностики и разработки лекарств могут приблизить человечество к радикальному продлению жизни. «Мы можем придумать такие белки, такие процессы, которых нет в природе, для того чтобы мы реально жили не 80 лет, а, допустим, 180», — заявил в эфире Радио РБК основатель компании «Биодата» Станислав Скакун. По его словам, об эре радикального долголетия можно будет говорить, когда люди начнут массово преодолевать документально подтвержденный предел в 120−122 года.
При этом одна цифра биологического возраста не дает полной картины здоровья. Оценивать необходимо состояние отдельных органов и динамику показателей. Среди важных маркеров Скакун назвал уровень инсулина, максимальное потребление кислорода и продолжительность глубокого сна.
Основой долголетия остается образ жизни. «Если не будет настроен ЗОЖ, мы можем долго рассказывать про профили, но это не поможет», — подчеркнул Скакун. По его оценке, около 80% успеха зависит от движения, сна и питания, а медицинские технологии лишь дополняют эту основу.