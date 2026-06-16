Жизнь до 180 лет: как чекапы и генетика могут помочь победить старение

Технологии редактирования генома, диагностики и разработки лекарств могут приблизить человечество к радикальному продлению жизни. «Мы можем придумать такие белки, такие процессы, которых нет в природе, для того чтобы мы реально жили не 80 лет, а, допустим, 180», — заявил в эфире Радио РБК основатель компании «Биодата» Станислав Скакун. По его словам, об эре радикального долголетия можно будет говорить, когда люди начнут массово преодолевать документально подтвержденный предел в 120−122 года.