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Жизнь до 180 лет: как чекапы и генетика могут помочь победить старение

Основатель «Биодаты» Станислав Скакун рассказал, почему одного показателя биологического возраста недостаточно, какие данные действительно важны и смогут ли люди преодолеть предел в 120−122 года — в программе «Качество жизни».

[00:00] 15 тыс. измерений: зачем оцифровывать свой организм.

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[24:02] Жизнь до 180 лет и миф об одном биологическом возрасте.

[30:15] Что продлевает жизнь: спорт, сон, анализы и генная терапия.

Технологии редактирования генома, диагностики и разработки лекарств могут приблизить человечество к радикальному продлению жизни. «Мы можем придумать такие белки, такие процессы, которых нет в природе, для того чтобы мы реально жили не 80 лет, а, допустим, 180», — заявил в эфире Радио РБК основатель компании «Биодата» Станислав Скакун. По его словам, об эре радикального долголетия можно будет говорить, когда люди начнут массово преодолевать документально подтвержденный предел в 120−122 года.

При этом одна цифра биологического возраста не дает полной картины здоровья. Оценивать необходимо состояние отдельных органов и динамику показателей. Среди важных маркеров Скакун назвал уровень инсулина, максимальное потребление кислорода и продолжительность глубокого сна.

Основой долголетия остается образ жизни. «Если не будет настроен ЗОЖ, мы можем долго рассказывать про профили, но это не поможет», — подчеркнул Скакун. По его оценке, около 80% успеха зависит от движения, сна и питания, а медицинские технологии лишь дополняют эту основу.