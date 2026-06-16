Альфа-банк оценил последствия отзыва GlobalSign «цифровых паспортов»

SSL-сертификат — это цифровой «паспорт» сайта, он подтверждает подлинность сайта, гарантируя, что пользователь подключился именно к тому ресурсу, к которому хотел, а не к поддельному, и шифрует трафик между браузером и сервером, делая его недоступным для перехвата (именно он отвечает за значок замка в адресной строке и протокол HTTPS). Без действующего сертификата зарубежные браузеры — Google Chrome, Safari, Firefox — отказываются открывать сайт или выводят предупреждение о небезопасном соединении (отзывая сертификат, центр вносит его серийный номер в специальный публичный список Certificate Revocation List, который браузеры проверяют при каждом подключении к сайту и, если сертификат найден в списке, блокируют соединение).