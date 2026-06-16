Калининградец, выпавший из окна дома на Павлика Морозова, скончался в больнице: появились подробности трагедии

Парень упал на кирпичный козырёк высотки. Хлопок услышал школьник, который живёт на втором этаже: окна его квартиры выходят на навес. Мальчик позвал бабушку, она вызвала 112 и пыталась поддерживать пострадавшего до приезда спасателей и медиков. Поначалу молодой человек был в сознании, но говорить не мог. Спасатели сняли его на жёстких носилках и передали медикам.