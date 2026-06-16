Четыре нижегородца завоевали награды на чемпионате России по армейскому рукопашному бою

«Армейский рукопашный бой вобрал в себя лучшие приемы из разных видов единоборств, создав универсальную систему обучения приемам защиты и нападения — отличная возможность в спортивном формате оттачивать навыки, которые будут хорошим подспорьем в военной службе. С удовольствием посмотрел бои — подготовка спортсменов на высоком уровне. Каждый из них показал не только хорошую спортивную форму, но и свою преданность Родине, готовность отстаивать свою страну и в тылу, и на передовой. Четыре нижегородца — в призерах! Молодцы! Благодарю федерацию армейского рукопашного боя России и управление физической подготовки и спорта Вооруженных Сил РФ за доверие и выбор нашего региона для проведения этого патриотического турнира!» — отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло. «Я как человек в прошлом военный понимаю, насколько этот вид спорта сейчас важен. Благодарю организаторов за этот чемпионат, за развитие армейского рукопашного боя в Нижегородской области. Соревнования масштабные, для участников здесь созданы все необходимые условия. Уверен, что и спортсмены, и зрители получили массу ярких эмоций!» — отметил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.