Четыре нижегородца завоевали награды на чемпионате России по армейскому рукопашному бою

Более 150 спортсменов из 24 регионов приняли участие в чемпионате России по армейскому рукопашному бою (АРБ), посвященному ветеранам СВО, локальных войн и вооруженных конфликтов. Соревнования прошли во дворце спорта «Юность» в Нижнем Новгороде. Турнир стал отборочным для участия в первом чемпионате мира по армейскому рукопашному бою, который пройдет в ноябре 2026 года в Москве.
В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены: почетный президент ФАРБ России, первый вице-президент Международной Федерации армейского рукопашного боя полковник Александр Турков, заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ, полковник Владимир Неваев, вице-президент Федерации армейского рукопашного боя России по Приволжскому федеральному округу, президент Федерации армейского рукопашного боя Нижегородской области Михаил Рослов, министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов и директор департамента физической культуры и спорта Нижнего Новгорода Антон Ермаков.
«Армейский рукопашный бой — вид спорта, который направлен на патриотическое воспитание, на укрепление обороноспособности страны. У АРБ большое будущее, и очень важно, что власти Нижегородской области и Нижнего Новгорода всячески поддерживают этот вид спорта», — рассказал вице-президент Федерации армейского рукопашного боя России по Приволжскому федеральному округу, президент Федерации армейского рукопашного боя Нижегородской области Михаил Рослов.
По итогам чемпионата России по армейскому рукопашному бою нижегородцы завоевали четыре награды. Расим Сулейманов в весовой категории до 80 кг стал обладателем серебряной медали. «Бронза» — у Ислама Марышева в весовой категории до 60 кг, Даниила Адецкова — в весовой категории до 85 кг и Ильхама Гахраманова — в весовой категории свыше 85 кг.
«Армейский рукопашный бой вобрал в себя лучшие приемы из разных видов единоборств, создав универсальную систему обучения приемам защиты и нападения — отличная возможность в спортивном формате оттачивать навыки, которые будут хорошим подспорьем в военной службе. С удовольствием посмотрел бои — подготовка спортсменов на высоком уровне. Каждый из них показал не только хорошую спортивную форму, но и свою преданность Родине, готовность отстаивать свою страну и в тылу, и на передовой. Четыре нижегородца — в призерах! Молодцы! Благодарю федерацию армейского рукопашного боя России и управление физической подготовки и спорта Вооруженных Сил РФ за доверие и выбор нашего региона для проведения этого патриотического турнира!» — отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло. «Я как человек в прошлом военный понимаю, насколько этот вид спорта сейчас важен. Благодарю организаторов за этот чемпионат, за развитие армейского рукопашного боя в Нижегородской области. Соревнования масштабные, для участников здесь созданы все необходимые условия. Уверен, что и спортсмены, и зрители получили массу ярких эмоций!» — отметил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.
Организаторы чемпионата — министерство спорта России, Федерация армейского рукопашного боя России, министерство спорта Нижегородской области, городская Дума Нижнего Новгорода и администрация Нижнего Новгорода. Мероприятие прошло под патронажем министерства обороны РФ.
Возрастное ограничение: 12+.