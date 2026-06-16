Эксперты узнали, какие туристические направления выбрали российские управленцы на лето

В опросе приняли участие топ-менеджеры из более чем 270 компаний. Половина считает оптимальным отпуск в 10−14 дней. Еще 28 процентов нуждаются в отдыхе дольше двух недель, а 12 процентов — не менее месяца. Одной недели достаточно для 6 процентов руководителей, а менее семи дней хватает лишь 3 процентам.