Эксперты узнали, какие туристические направления выбрали российские управленцы на лето

Российским руководителям требуется больше времени на восстановление. Исследование Ассоциации менеджеров показало, что более трети представителей крупного и среднего бизнеса необходим отпуск длиной минимум в две недели.
В опросе приняли участие топ-менеджеры из более чем 270 компаний. Половина считает оптимальным отпуск в 10−14 дней. Еще 28 процентов нуждаются в отдыхе дольше двух недель, а 12 процентов — не менее месяца. Одной недели достаточно для 6 процентов руководителей, а менее семи дней хватает лишь 3 процентам.
Большинство управленцев остаются на связи в отпуске: более половины следят за почтой и чатами, а 14 процентов совмещают отдых с задачами. Полностью отключаются от дел лишь 28 процентов руководителей, а 7 процентов работают удаленно вместо отпуска. Главными критериями планирования стали общий уровень безопасности и удаленность от нестабильных регионов.
Исследование показало, что интерес к зарубежным поездкам среди российских топ-менеджеров остается высоким. Самым популярным направлением стала Турция — ее выбрали 32 процента опрошенных. Далее идут страны Азии (Таиланд, Вьетнам, Китай) — 26 процентов, Египет — 14 процентов, и островные курорты (Мальдивы, Сейшелы, Маврикий) — 13 процентов. В Европу отправятся 7 процентов управленцев. Меньше всего востребованы Латинская Америка — 5 процентов, и Африка — 3 процента.
В России лидируют Москва и Подмосковье, набравшие 34 процента голосов. На втором месте курорты Сибири (Алтай и Байкал) — 26 процентов. Отдых на Кавказских Минеральных Водах планируют 14 процентов, а в Сочи и Краснодарском крае — 13 процентов. Наименьший интерес вызывают Калининградская область — 5 процентов, Крым — 4 процента, а также республики Северного Кавказа и удаленные регионы (Камчатка, Якутия) — по 2 процента.
Методология исследования: В исследовании приняли участие топ-менеджеры из более чем 270 российских компаний в возрасте от 35 до 55 лет. Опрос проходил посредством электронного анкетирования с 12 по 25 мая 2026 года. Респондентам предлагалось выбрать один или несколько вариантов ответа из предложенного списка.
Сферы деятельности опрашиваемых организаций: IT, медиа- и телекоммуникации, промышленность, нефтегазовая отрасль, профессиональные услуги, коммерческие банки, финансовый сектор, инвестиции и страхование, медицина и фармацевтика, строительство и девелопмент, транспорт и логистика, ритейл и потребительские товары (FMCG), торговля и потребительский сервис.