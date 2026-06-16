Генконсульство сообщило о госпитализации россиянки на Бали

Генконсульство России в Денпасаре подтвердило госпитализацию гражданки России на Бали после употребления алкоголя неизвестного происхождения, сообщили РБК в пресс-службе дипмиссии.
«По предварительной информации, это стало следствием употребления алкоголя неизвестного происхождения. Личность пострадавшей и ее принадлежность к российскому гражданству установлены», — сообщил РБК вице-консул генконсульства России в Денпасаре Чингиз Мухамадеев.
По его словам, в больницу направили личное письмо от имени генконсула с просьбой снизить стоимость лечения и применить постоплатную схему расчетов. Индонезийская сторона отреагировала на обращение положительно. Генконсульство также совместно с Федеральным центром медицины катастроф прорабатывало вопрос организации медицинской эвакуации россиянки.
Дипмиссия не раскрыла текущее состояние пациентки, сославшись на врачебную тайну и ст. 13 закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
В генконсульстве назвали произошедшее «чудовищной и совершенно неприемлемой ситуацией» и заявили, что аналогичные случаи уже происходили ранее. Дипмиссия выразила уверенность, что местные власти дадут случившемуся правовую оценку и примут меры для привлечения виновных к ответственности. Официальную дипломатическую ноту направят в МИД Индонезии в ближайшее время.
Генконсульство также призвало россиян на Бали использовать шлемы при поездках на двухколесном транспорте, особенно на арендованных мотоциклах, и отказаться от алкоголя сомнительного происхождения.
В феврале 2025 года на Бали ввели туристический налог в размере 150 тыс. индонезийских рупий (около $10) с человека за период пребывания.
Власти также выпустили свод правил для иностранных туристов, согласно которому они должны скромно одеваться и вести себя, а также передвигаться по острову в сопровождении лицензированного гида, который знает местные обычаи и традиции. В правилах прописали и запрет сквернословить, а также заниматься предпринимательством и работать неофициально.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».