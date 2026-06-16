Генконсульство сообщило о госпитализации россиянки на Бали

Власти также выпустили свод правил для иностранных туристов, согласно которому они должны скромно одеваться и вести себя, а также передвигаться по острову в сопровождении лицензированного гида, который знает местные обычаи и традиции. В правилах прописали и запрет сквернословить, а также заниматься предпринимательством и работать неофициально.