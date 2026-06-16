Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Смоленской области формируется комплексная модель подготовки медицинских кадров

На очередном заседании штаба по здравоохранению губернатор региона Василий Анохин озвучил решение о создании медицинских классов в школах области.

Источник: Комсомольская правда

До конца 2026 года в каждом административном центре на базе общеобразовательных школ будут открыты профильные классы. В их основе — действующие классы с углубленным изучением биологии. Кабинеты будут дооснащены и переориентированы под подготовку будущих медицинских кадров.

К учебному процессу будут привлекаться практикующие врачи местных ЦРБ.

«Важно обеспечить устойчивый поток мотивированных выпускников, которые желают поступить в медицинские колледжи и Смоленский государственный медицинский университет. Акцент делаем именно на подготовке целевиков с последующим трудоустройством в учреждения здравоохранения региона», — подчеркнул в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Одной из основных задач властей региона в ближайшие годы является решение проблемы нехватки врачей и среднего медицинского персонала. Это вопрос доступности и качества медицинской помощи для жителей области, который постепенно решается.