Алексей Батраков женился на бывшей футболистке сборной России Ирине Подшибякиной

Российский вратарь Матвей Сафонов, выступающий за французский клуб «Пари Сен-Жермен», и его супруга Марина Кондратюк сообщили в социальных сетях, что сыграли свадьбу. Пара расписалась весной 2025 года, а в субботу, 13 июня, провела торжественную церемонию бракосочетания. Для спортсмена это второй брак. Со своей первой женой Анастасией Казачек он расстался в 2021 году, у них есть общая дочь.