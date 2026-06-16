Алексей Батраков женился на бывшей футболистке сборной России Ирине Подшибякиной

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков женился. Его избранницей стала бывшая футболистка сборной России Ирина Подшибякина. Об этом во вторник, 16 июня, он рассказал в личном блоге.
— Наш день. Наша история. 16.06.2026, — написал спортсмен в своем Telegram-канале.
Батракову 21 год. В июле Подшибякина отметит свой 31-й день рождения. Разница в возрасте у пары — 10 лет.
В прошедшем сезоне футболист занял четвертое место в списке лучших бомбардиров РПЛ, на его счету 13 голов. По этому показателю он является лучшим в клубе. Подшибякина на данный момент работает в пресс‑службе мужской команды «Локомотива».
Российский вратарь Матвей Сафонов, выступающий за французский клуб «Пари Сен-Жермен», и его супруга Марина Кондратюк сообщили в социальных сетях, что сыграли свадьбу. Пара расписалась весной 2025 года, а в субботу, 13 июня, провела торжественную церемонию бракосочетания. Для спортсмена это второй брак. Со своей первой женой Анастасией Казачек он расстался в 2021 году, у них есть общая дочь.