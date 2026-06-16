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Том Холланд впервые признался, что женился на Зендее

Британский актер Том Холланд во вторник, 16 июня, подтвердил информацию о том, что он женился на американской актрисе Зендее. Он подчеркнул, что нашел свою любовь и стал «самым счастливым человеком на свете».

Британский актер Том Холланд во вторник, 16 июня, подтвердил информацию о том, что он женился на американской актрисе Зендее. Он подчеркнул, что нашел свою любовь и стал «самым счастливым человеком на свете».

Во время интервью журналисты спросили у Холланда, приходилось ли ему объяснять происхождение их с Зендеей свадебных фотографий, созданных искусственным интеллектом, своим родственникам. Актер заявил, что «они все были там» и отказался приводить подробности торжества.

Также Холланд рассказал, что в индустрии развлечений очень сложно построить гармоничные отношения, но у них с Зендеей это получилось. Артист подчеркнул, что поддерживают друг друга так, «как могут только они».

— Потому что только мы по-настоящему понимаем, каково это — жить такой жизнью. И я думаю, что это такая роскошь! Потому что я просто не представляю, как мог бы вести себя так с кем-то другим. Так что я нашел свою единственную. Она моя лучшая подруга, и я счастлив, как никогда, что она рядом, — заявил Холланд в интервью Esquire UK.

2 марта стилист Зендеи Лоу Роуч сообщил, что актриса тайно сыграла свадьбу с Томом Холландом. Отношения пары начались на съемочной площадке фильма «Человек-паук: Возвращение домой».