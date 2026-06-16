Том Холланд впервые признался, что женился на Зендее

— Потому что только мы по-настоящему понимаем, каково это — жить такой жизнью. И я думаю, что это такая роскошь! Потому что я просто не представляю, как мог бы вести себя так с кем-то другим. Так что я нашел свою единственную. Она моя лучшая подруга, и я счастлив, как никогда, что она рядом, — заявил Холланд в интервью Esquire UK.