Дуров назвал блокировку Telegram в Индии «ошибкой»

Решение властей Индии о недельной блокировке Telegram затронуло 150 млн пользователей, не причастных к утечкам экзаменационных материалов, которые стали основанием для ограничений, заявил основатель мессенджера Павел Дуров. Он назвал блокировку ошибкой.
«Telegram — это сила добра. Блокировка — даже временная — это ошибка», — написал он.
Дуров добавил, что блокировка не остановила распространение утечек, поскольку они переместились в другие приложения. По словам Дурова, за последние недели Telegram удалил сотни каналов, распространявших слитые экзаменационные материалы и связанные с ними мошеннические схемы в Индии.
Кроме того, в мессенджере сделали более заметной отметку об изменении сообщений. Ранее индийские власти потребовали отключить эту функцию до 30 июня.
16 июня, власти Индии временно ограничили работу Telegram до 22 июня из-за опасений мошенничества перед пересдачей общенационального экзамена NEET, назначенной на 21 июня.
По данным Национального агентства по тестированию (NTA), через телеграм-каналы злоумышленники предлагали за деньги доступ к материалам экзамена. Требование по отключению возможности редактировать сообщения, по утверждению властей, связано с предотвращением фальшивых «утечек» путем изменения старых сообщений с сохранением исходной даты публикации. В NTA подчеркнули, что ограничения носят временный характер и необходимы для обеспечения честности экзаменационного процесса.
Ранее власти Индии уже отменяли экзамен NEET после выявления случаев преждевременного распространения ответов на задания.
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