Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров назвал блокировку Telegram в Индии «ошибкой»

Решение властей Индии о недельной блокировке Telegram затронуло 150 млн пользователей, не причастных к утечкам экзаменационных материалов, которые стали основанием для ограничений, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Источник: РБК

Решение властей Индии о недельной блокировке Telegram затронуло 150 млн пользователей, не причастных к утечкам экзаменационных материалов, которые стали основанием для ограничений, заявил основатель мессенджера Павел Дуров. Он назвал блокировку ошибкой.

«Telegram — это сила добра. Блокировка — даже временная — это ошибка», — написал он.

Дуров добавил, что блокировка не остановила распространение утечек, поскольку они переместились в другие приложения. По словам Дурова, за последние недели Telegram удалил сотни каналов, распространявших слитые экзаменационные материалы и связанные с ними мошеннические схемы в Индии.

Кроме того, в мессенджере сделали более заметной отметку об изменении сообщений. Ранее индийские власти потребовали отключить эту функцию до 30 июня.

16 июня, власти Индии временно ограничили работу Telegram до 22 июня из-за опасений мошенничества перед пересдачей общенационального экзамена NEET, назначенной на 21 июня.

По данным Национального агентства по тестированию (NTA), через телеграм-каналы злоумышленники предлагали за деньги доступ к материалам экзамена. Требование по отключению возможности редактировать сообщения, по утверждению властей, связано с предотвращением фальшивых «утечек» путем изменения старых сообщений с сохранением исходной даты публикации. В NTA подчеркнули, что ограничения носят временный характер и необходимы для обеспечения честности экзаменационного процесса.

Ранее власти Индии уже отменяли экзамен NEET после выявления случаев преждевременного распространения ответов на задания.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше