«Это настоящий прокурор»

Сенатор от Херсонской области Константин Басюк сосредоточился на теме поддержки участников СВО. «Участники специальной военной операции — это особая категория населения — жители страны, которые вот в силу патриотизма отдают долг Родине на передовой. Буквально недавно прокуратура Саратовской области, как и все мои коллеги из других субъектов, завершила проверку исполнения указа президента РФ № 327 от 15 мая о единых базовых мерах поддержки лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции», — ответил ему Филипенко. Он отметил в числе мер поддержки «учет всех участников СВО».