Винтажное вино 1893 года, случайно найденное под полом, выставят на аукцион

История Château Montrose началась в XIX веке. Тогда земли являлись частью обширного поместья Calon-Segur. Своё имя винодельня получила благодаря розовому вереску, который в изобилии рос вместо виноградных лоз. В официальной классификации Бордо 1855 года хозяйство относится к категории 2-me Grand Cru Classé. С 2006 года поместьем владеет Мартин Буиг. Приобрести вина Château Montrose можно и в России. Стоимость бутылки варьируется от 7 до 900 тысяч рублей в зависимости от года винтажа, объёма и конкретного продавца.