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17 июня в Ростовской области ожидаются кратковременные дожди

В большинстве районов будет преимущественно ясно или малооблачно.

По прогнозам метеорологических сервисов на среду, 17 июня 2026 года, погода в Ростовской области ожидается комфортной, с переменной облачностью. Днём воздух прогреется до +24…+28°C, а ночью температура будет более прохладной, в пределах +14…+18°C.

В большинстве районов будет преимущественно ясно или малооблачно, однако местами не исключены кратковременные дожди и изолированные грозы. Прогнозируется умеренный ветер северо-западного или западного направления со скоростью около 3−5 м/с.

Атмосферное давление составит около 755−757 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха будет колебаться в пределах 40−65%.