17 июня в Ростовской области ожидаются кратковременные дожди

По прогнозам метеорологических сервисов на среду, 17 июня 2026 года, погода в Ростовской области ожидается комфортной, с переменной облачностью. Днём воздух прогреется до +24…+28°C, а ночью температура будет более прохладной, в пределах +14…+18°C.