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Самолеты из Москвы и Питера прилетят в Волгоград с задержкой

Три авиарейса задерживаются в аэропорту Волгограда — два на прилет и один.

Три авиарейса задерживаются в аэропорту Волгограда — два на прилет и один на вылет. Согласно данным справочной аэропорта, с опозданием от расписания в город на Волге ожидается рейс авиакомпании «Победа» из Санкт-Петербурга. Новое время прибытия указано 22:27 мск вместо 20:25 мск.

Рейс авиакомпании «Россия» из Шереметьево перенесен с 22:10 мск на 23:50 мск. Соответственно вылет из Волгограда также сдвинулся с 23:10 мск на 01:00 мск.

В Волгоградской области вечером 16 июня была объявлена беспилотная опасность, но ограничения на полеты в аэропорту на данный час не вводились.

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