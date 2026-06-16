Самолеты из Москвы и Питера прилетят в Волгоград с задержкой

Три авиарейса задерживаются в аэропорту Волгограда — два на прилет и один на вылет. Согласно данным справочной аэропорта, с опозданием от расписания в город на Волге ожидается рейс авиакомпании «Победа» из Санкт-Петербурга. Новое время прибытия указано 22:27 мск вместо 20:25 мск.