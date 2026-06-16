Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рособрнадзор на фоне ограничения Telegram в Индии исключил утечки на ЕГЭ

Утечка ответов на ЕГЭ до начала экзамена исключена.

Источник: РБК

Утечка ответов на ЕГЭ до начала экзамена исключена. Об этом Радио РБК сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, комментируя ограничения Telegram в Индии на неделю из-за мошеннических схем с продажей в мессенджере ответов к общенациональному экзамену NEET.

В надзорном ведомстве отметили, что контрольные измерительные материалы поступают в пункты проведения экзаменов в зашифрованном виде по защищенной сети передачи данных.

«Для их расшифровки требуется две составляющих — физический ключ члена государственной экзаменационной комиссии и пароль, который направляется в ППЭ за 20 минут до начала экзамена. Это полностью исключает возможность их утечки до начала экзамена или какого‑либо внешнего воздействия», — сказано в сообщении.

Кроме того, специалисты Рособрнадзора и ФГБУ «ФЦТ» проводят постоянный мониторинг сетевой активности. На данный момент, попыток взлома или кибератак на экзаменационные ресурсы не зарегистрировано, указали в ведомстве.

Власти Индии ограничили работу Telegram до 22 июня и потребовали от администрации платформы отключить функцию редактирования сообщений для индийских пользователей до 30 июня. Эти меры власти объяснили распространением мошеннических схем в преддверии общенационального медицинского экзамена NEET: через телеграм-каналы злоумышленники требовали от кандидатов и их семей деньги за доступ к материалам для пересдачи экзамена.

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя ограничение, отметил, что данная мера наказывает не мошенников, а 150 млн обычных пользователей. Принятое властями Индии решение он назвал «ошибкой».

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее назвал «абсолютным разводом» ответы к экзаменам, которые предлагают мошенники в Сети перед ЕГЭ и ОГЭ.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше