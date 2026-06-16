Рособрнадзор на фоне ограничения Telegram в Индии исключил утечки на ЕГЭ

Утечка ответов на ЕГЭ до начала экзамена исключена. Об этом Радио РБК сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, комментируя ограничения Telegram в Индии на неделю из-за мошеннических схем с продажей в мессенджере ответов к общенациональному экзамену NEET.
В надзорном ведомстве отметили, что контрольные измерительные материалы поступают в пункты проведения экзаменов в зашифрованном виде по защищенной сети передачи данных.
«Для их расшифровки требуется две составляющих — физический ключ члена государственной экзаменационной комиссии и пароль, который направляется в ППЭ за 20 минут до начала экзамена. Это полностью исключает возможность их утечки до начала экзамена или какого‑либо внешнего воздействия», — сказано в сообщении.
Кроме того, специалисты Рособрнадзора и ФГБУ «ФЦТ» проводят постоянный мониторинг сетевой активности. На данный момент, попыток взлома или кибератак на экзаменационные ресурсы не зарегистрировано, указали в ведомстве.
Власти Индии ограничили работу Telegram до 22 июня и потребовали от администрации платформы отключить функцию редактирования сообщений для индийских пользователей до 30 июня. Эти меры власти объяснили распространением мошеннических схем в преддверии общенационального медицинского экзамена NEET: через телеграм-каналы злоумышленники требовали от кандидатов и их семей деньги за доступ к материалам для пересдачи экзамена.
Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя ограничение, отметил, что данная мера наказывает не мошенников, а 150 млн обычных пользователей. Принятое властями Индии решение он назвал «ошибкой».
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее назвал «абсолютным разводом» ответы к экзаменам, которые предлагают мошенники в Сети перед ЕГЭ и ОГЭ.
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