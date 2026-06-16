В Ростове-на-Дону с начала года снесли 68 киосков

Финансовый блок отчетности свидетельствует о пополнении казны за счет выплат за фактическую эксплуатацию земли. За минувший год с предпринимателей взыскали 1,4 млн руб., однако в текущем периоде эта сумма заметно скромнее — порядка 800 тыс. Параллельно горожане обращались с заявлениями о возврате ранее изъятых объектов: в 2024 году удовлетворено 19 таких просьб, в этом — девять.