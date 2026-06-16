Уикенд без продолжения: короткая волна жары в Калининградской области сменится умеренным летним теплом

К выходным в области может потеплеть до +25…+30. Рост температуры начнётся постепенно: в среду днём ожидается около +20, а с пятницы станет жарче из-за притока тропического воздуха. Надолго зной, по предварительным расчётам, не задержится. В начале следующей недели температура может опуститься до +20…+23, а при смене ветра на северный — снизиться ещё сильнее.