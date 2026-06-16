В постпредстве РФ при ЕС назвали нелегитимными новые санкции со стороны Европы

Ранее KP.RU сообщал, что ЕС ввел дополнительные санкции против России. В черный список были внесены более 80 физических лиц и организаций, в том числе и из дружественных государств. Евросоюз продолжает придерживаться политики давления на Россию для влияния на ситуацию вокруг украинского конфликта.