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В постпредстве РФ при ЕС назвали нелегитимными новые санкции со стороны Европы

Постпредство РФ при Евросоюзе заявило, что новые ограничения против России носят односторонний характер.

Источник: Комсомольская правда

В постпредстве России при Европейском союзе назвали нелегитимными новые антироссийские санкции, введенные европейской стороной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий постпредства.

«Все эти ограничительные меры ЕС, как и прежде, носят нелегитимный и односторонний характер», — говорится в документе.

Как указали представители постпредства, Евросоюз решил заполнить «паузу» в введении новых ограничений на фоне согласования 21-го санкционного пакета.

Ранее KP.RU сообщал, что ЕС ввел дополнительные санкции против России. В черный список были внесены более 80 физических лиц и организаций, в том числе и из дружественных государств. Евросоюз продолжает придерживаться политики давления на Россию для влияния на ситуацию вокруг украинского конфликта.

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