В постпредстве РФ при ЕС назвали нелегитимными новые санкции со стороны Европы

В постпредстве России при Европейском союзе назвали нелегитимными новые антироссийские санкции, введенные европейской стороной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий постпредства.
«Все эти ограничительные меры ЕС, как и прежде, носят нелегитимный и односторонний характер», — говорится в документе.
Как указали представители постпредства, Евросоюз решил заполнить «паузу» в введении новых ограничений на фоне согласования 21-го санкционного пакета.
Ранее KP.RU сообщал, что ЕС ввел дополнительные санкции против России. В черный список были внесены более 80 физических лиц и организаций, в том числе и из дружественных государств. Евросоюз продолжает придерживаться политики давления на Россию для влияния на ситуацию вокруг украинского конфликта.