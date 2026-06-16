Победитель «Фабрики Звёзд» Бердников пришёл в кино перед свадьбой дочери

Солист группы «Корни» Александр Бердников появился на показе российского фильма. Артист вышел на красную дорожку с семьей практически в полном составе, не было только старшей дочери Миланы. Как выяснилось, она ….готовится к свадьбе. Дочь певца выходит замуж этим летом. Ну, а пока девушка занята приятными хлопотами, Бердников рассказал, как они с женой общаются с младшими детьми.