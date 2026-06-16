ФК «Пари НН» провёл первый контрольный матч в межсезонье

Несмотря на пропущенный мяч на 4-й минуте, нижегородцы быстро перехватили инициативу, забив два мяча до перерыва. На 34-й минуте после розыгрыша штрафного Вячеслав Грулёв сравнял счёт, а на 43-й минуте Валерий Царукян заработал пенальти и сам же его реализовал. В начале второго тайма «Уфа» наказала нас за ошибку в обороне, в итоге всё так и завершилось ничейным исходом — 2:2.