ФК «Пари НН» провёл первый контрольный матч в межсезонье

На сборах в Саранске ФК «Пари НН» и ФК «Уфа», которые будут выступать в первой лиге, провели первый контрольный матч. Он завершился вничью — 2:2.
Несмотря на пропущенный мяч на 4-й минуте, нижегородцы быстро перехватили инициативу, забив два мяча до перерыва. На 34-й минуте после розыгрыша штрафного Вячеслав Грулёв сравнял счёт, а на 43-й минуте Валерий Царукян заработал пенальти и сам же его реализовал. В начале второго тайма «Уфа» наказала нас за ошибку в обороне, в итоге всё так и завершилось ничейным исходом — 2:2.
Состав «Пари НН»: (первый тайм) вратарь на просмотре, Крашевский, Александров, Каккоев, Коледин, Калинский, Царукян, Грулёв, три игрока на просмотре; (второй тайм) вратарь на просмотре, Кирш, Бреславцев, Майга, Ермаков, Тичич, Урванцев, Лапинский, три игрока на просмотре.
21 июня наших земляков ждёт в ещё один спарринг с волгоградским «Ротором».