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Российские военные поразили склад с ракетами немецких ЗРК IRIS-T под Одессой

Российские военные поразили склад с ракетами для немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Одесской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Источник: Life.ru

«В Ильичевском порту Одессы уничтожили склад с ракетами для немецкого ЗРК IRIS-T, детонация продолжается до сих пор», — рассказал он.

Лебедев добавил, что ВСУ подняли в воздух американский истребитель F-16. Он также предоставил видео, на котором самолёт пролетает над Ильичевском.

Удары наносятся в ответ на атаки украинских боевиков по гражданской инфраструктуре. Российские войска используют высокоточное оружие и беспилотники, нацеливаясь исключительно на военные объекты и предприятия украинского ВПК.

Ранее российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшимся Вооружёнными силами Украины, сообщили в Минобороны РФ. Целями также стали места хранения, сборки и запуска дальних беспилотников, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего поражены объекты в 153 районах.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.