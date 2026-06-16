Российские военные поразили склад с ракетами немецких ЗРК IRIS-T под Одессой

Ранее российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшимся Вооружёнными силами Украины, сообщили в Минобороны РФ. Целями также стали места хранения, сборки и запуска дальних беспилотников, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего поражены объекты в 153 районах.