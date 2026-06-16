Срок пребывания в тюрьме рэпера P. Diddy снова сократили

2 июня СМИ сообщили, что прокуратура Лос-Анджелеса приступила к расследованию новых обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых в отношении осужденного за транспортировку людей для занятия проституцией P. Diddy. Журналисты уточнили, что речь идет о нападениях на мужчину в 2020 и 2021 годах —показания об этом поступили правоохранителям осенью 2025 года.