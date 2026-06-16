Тупаку Шакуру исполнилось бы 55 лет

Многие годы смерть Тупака Шакура 13 сентября 1996 года была одной из главных загадок в американском шоу-бизнесе. Его застрелили на глазах у свидетелей, когда он ехал в машине, но имени того, кто мог это сделать, полицейским никто не назвал. Не говорил его и сам Шакур, который скончался лишь через неделю после покушения. Неудивительно, что вокруг убийства Тупака столько слухов, разговоров, версий.