Главные новости за 16 июня. Ростов-на-Дону и область

Поступления налога на прибыль организаций в Ростовской области по итогам первого квартала 2026 года сократились почти на 18%. Регион вошел в число субъектов РФ с наиболее заметным снижением одного из ключевых источников бюджетных доходов. Такие данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов страны, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».