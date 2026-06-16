Пилот впервые в истории посадил вертолет у маяка «Анива» на Сахалине

Размышляя о назначении вертолетов, мы в первую очередь представляем военные модели или технику экстренных служб. Но конструкция и возможности винтокрылых машин делают их идеальным транспортом для туризма, позволяют проводить с их помощью зрелищные экскурсии. Впрочем, удовольствие это не из дешевых. В Москве есть несколько компаний, занимающихся организацией полетов. Сколько стоит экскурсия на вертолете в 2026 году — в материале «Вечерней Москвы».