Пилот впервые в истории посадил вертолет у маяка «Анива» на Сахалине

Российские путешественники на вертолете впервые приземлились у маяка «Анива» на Сахалине. Об этом во вторник, 16 июня, рассказал участник экспедиции и фотограф Вадим Махоров.
По его словам, экспедиция до Петропавловска-Камчатского началась с Сахалина через Курилы. Анива считается самой красивой точкой острова, поэтому туристы решили приземлиться именно там.
— Выбрали время, когда нет туристов, когда погода хорошая, чтобы камни были оголенные. Подобрали площадку, заранее знали, где камни и скалы, что безопасно сесть без риска, — цитирует Махорова 360.ru.
Размышляя о назначении вертолетов, мы в первую очередь представляем военные модели или технику экстренных служб. Но конструкция и возможности винтокрылых машин делают их идеальным транспортом для туризма, позволяют проводить с их помощью зрелищные экскурсии. Впрочем, удовольствие это не из дешевых. В Москве есть несколько компаний, занимающихся организацией полетов. Сколько стоит экскурсия на вертолете в 2026 году — в материале «Вечерней Москвы».