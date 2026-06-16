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В России создали комплекс РЭБ, который глушит каналы спутниковой связи Starlink

Российские специалисты разработали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волна Купол Гарант», который глушит каналы спутниковой связи Starlink. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил «Военный осведомитель».

Российские специалисты разработали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волна Купол Гарант», который глушит каналы спутниковой связи Starlink. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил «Военный осведомитель».

Комплекс состоит из нескольких прицепов, на которых установлены спутниковые тарелки под радиопрозрачным колпаком. В каждом прицепе можно разместить пару тарелок, которые также можно установить на землю.

Одна система обеспечивает защиту на площади около 20 квадратных километров, передает Telegram-канал.

27 апреля сапер Южной группировки войск с позывным «Каир» рассказал, что украинские войска используют терминалы Starlink для нанесения ударов по мирному населению.

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