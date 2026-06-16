Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Мурадян заявил, что россияне станут больше работать из-за ИИ

Эксперт Гарри Мурадян заявил, что внедрение нейросетей в рабочий процесс приведет к увеличению интенсивности труда.

Источник: Аргументы и факты

Внедрение нейросетей приведет к многократному увеличению интенсивности труда при сохранении прежнего уровня зарплат. Об этом НСН рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

Специалист подчеркнул, что использование нейросетей фактически даст сотрудникам дополнительные возможности для быстрого выполнения задач. При этом работодатель будет ожидать пропорционального роста выработки в рамках стандартной продолжительности рабочего времени.

Эксперт отметил, что интенсивность труда кратно возрастет, а объем обязанностей на те же сто шестьдесят часов в месяц существенно увеличится. В результате сотрудникам придется выполнять работу за нескольких человек, но их доход останется на уровне оплаты труда одного специалиста.

Ранее эксперт Хальясмаа опровергла негативное влияние ИИ на обучение студентов.