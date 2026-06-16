Эксперт Мурадян заявил, что россияне станут больше работать из-за ИИ

Внедрение нейросетей приведет к многократному увеличению интенсивности труда при сохранении прежнего уровня зарплат. Об этом НСН рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.
Специалист подчеркнул, что использование нейросетей фактически даст сотрудникам дополнительные возможности для быстрого выполнения задач. При этом работодатель будет ожидать пропорционального роста выработки в рамках стандартной продолжительности рабочего времени.
Эксперт отметил, что интенсивность труда кратно возрастет, а объем обязанностей на те же сто шестьдесят часов в месяц существенно увеличится. В результате сотрудникам придется выполнять работу за нескольких человек, но их доход останется на уровне оплаты труда одного специалиста.
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