Эксперт Мурадян заявил, что россияне станут больше работать из-за ИИ

Эксперт отметил, что интенсивность труда кратно возрастет, а объем обязанностей на те же сто шестьдесят часов в месяц существенно увеличится. В результате сотрудникам придется выполнять работу за нескольких человек, но их доход останется на уровне оплаты труда одного специалиста.