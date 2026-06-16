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Корова выбежала на поле во время футбольного матча в Брянской области

Корова выбежала на поле во время матча 1/16 финала Кубка Брянской области по футболу между «Орбитой» из Ивота и БХЗ из Сельца. Видеозапись момента была опубликована во вторник, 16 июня, в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

Корова выбежала на поле во время матча 1/16 финала Кубка Брянской области по футболу между «Орбитой» из Ивота и БХЗ из Сельца. Видеозапись момента была опубликована во вторник, 16 июня, в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

Животное выбежало на поле стадиона в начале второго тайма. Корова галопом пробежала по газону вдоль боковой линии, ненадолго прервав игру.

— Ничего себе, с ума сойти! Это что?! Я такое впервые в жизни вижу! Корова или буйвол — кто это выбежал на поле? Теперь я понимаю, почему все разбежались по сторонам! Обалдеть! — отреагировал комментатор матча.

В феврале крупная собака, которую сперва приняли за волка, выбежала на лыжную трассу во время женского спринта на Олимпийских играх в Италии. Неожиданно появившись на дистанции, пес начал на равных со спортсменами бороться за победу. Сидевшие на трибунах зрители мгновенно переключили внимание с соревнований на инцидент и снимали происходящее на телефоны.

Ранее большая крыса чуть не сорвала футбольный матч между сборными Уэльса и Бельгии. Во время игры на 66-й минуте матча грызун выбежал на поле и отказывался покидать арену.