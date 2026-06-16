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Капитана захваченного Британией танкера MV Smyrtos заключили под стражу

Суд рассмотрит на предварительном слушании дело против капитана захваченного Британией танкера Smyrtos из-за якобы связей с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Капитана нефтяного танкера MV Smyrtos, захваченного Британией 14 июня, заключили под стражу. Как сообщает издание The Independent, ему были предъявлены обвинения в нарушении санкций против России.

Согласно источнику, являющийся гражданином Индии капитан судна обвиняется в якобы поставках российской нефти в третью страну. Возбужденное против него дело было направлено в Королевский суд Борнмута для предварительного слушания. До этого момента капитан MV Smyrtos будет находится под стражей.

Ранее KP.RU сообщал, что британские военные задержали танкер в Ла-Манше из-за якобы связей с Россией. Судно шло под флагом Камеруна и, согласно сведениям сервиса отслеживания судов Vesselfinder, последний раз заходило в российский порт Усть-Луга.

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