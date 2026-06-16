Капитана захваченного Британией танкера MV Smyrtos заключили под стражу

Согласно источнику, являющийся гражданином Индии капитан судна обвиняется в якобы поставках российской нефти в третью страну. Возбужденное против него дело было направлено в Королевский суд Борнмута для предварительного слушания. До этого момента капитан MV Smyrtos будет находится под стражей.