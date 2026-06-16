В Адыгее названы лучшие врачи года

Главным итогом минувшего года стал значительный прорыв в демографических показателях. Мурат Кумпилов подчеркнул, что по итогам 2025 года республика перевыполнила показатель по ожидаемой продолжительности жизни, доведя её до 76,65 года, тогда как в 2024-м этот показатель составлял 75,5 лет. Этот результат не только превосходит среднероссийский уровень в 75,03 года, но и является рекордом для Адыгеи. За последнее десятилетие ожидаемая продолжительность жизни жители региона увеличилась на 4,4 года — подобного роста также не фиксировали ранее.