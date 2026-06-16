Приставы помогли черняховцу взыскать долг и неустойку с продавца недвижимости

Житель Черняховска с помощью приставов смог вернуть деньги, которые долгое время не мог получить с продавца недвижимости после срыва сделки. Об этом сообщила пресс-служба УФССП области.
«Двое граждан предварительно договорились о купле-продаже нежилого помещения. Покупатель частями перевел продавцу 7 млн рублей, однако договор так и не был заключен. Продавец вернул 6 млн рублей, но оставшийся миллион покупателю пришлось требовать в судебном порядке», — рассказали в ведомстве.
Суд постановил взыскать с продавца сумму долга и проценты за пользование чужими деньгами в течение двух лет — в общей сложности 2,1 млн рублей. Однако должник не торопился исполнять требование суда. Чтобы «ускорить» процесс, приставы обратили взыскание на доходы черняховца, вынесли заперт регистрационных действий в отношении его автомобиля марки «Мерседес-Бенц Е350» 2017 г.в., двух земельных участков площадью 3 и 20 соток и четырех квартир площадью от 50 до 120 кв. м. Также должнику был ограничен выезд из России.
Только после этого требуемая сумма вместе с исполнительским сбором в 250 тысяч рублей поступила на депозитный счет отделения. Денежные средства будут направлены взыскателю, а исполнительский сбор пополнит бюджет страны.