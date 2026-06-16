Приставы помогли черняховцу взыскать долг и неустойку с продавца недвижимости

Суд постановил взыскать с продавца сумму долга и проценты за пользование чужими деньгами в течение двух лет — в общей сложности 2,1 млн рублей. Однако должник не торопился исполнять требование суда. Чтобы «ускорить» процесс, приставы обратили взыскание на доходы черняховца, вынесли заперт регистрационных действий в отношении его автомобиля марки «Мерседес-Бенц Е350» 2017 г.в., двух земельных участков площадью 3 и 20 соток и четырех квартир площадью от 50 до 120 кв. м. Также должнику был ограничен выезд из России.